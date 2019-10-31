Полиция контролирует весь периметр подъезда и выезда из поселка Золотое, патрулирует улицы в усиленном режиме. Об этом передает пресс-служба Национальной полиции Луганской области со ссылкой на заместителя главы Нацполиции Вадима Трояна.

"Вчера в районе Золотого начался процесс разведения сил и средств, поэтому к несению службы привлечены усиленные патрули полицейских и военнослужащих Нацгвардии", - заявил Троян.

Фото: npu.gov.ua

По его словам, для обеспечения безопасности мирных жителей и правопорядка в населенных пунктах на указанных участках разведения сотрудники полиции Луганской области и приданных сил несут службу в усиленном режиме. В частности выставлены дополнительные наряды полиции, улицы круглосуточно патрулируют пешие и мобильные наряды.

Фото: npu.gov.ua

"В случае необходимости в оперативном штабе мгновенно принимаются решения о корректировке сил и средств, задействованных в охране правопорядка", - сказал он.

Фото: npu.gov.ua

Заместитель главы Нацполиции совместно с начальником полиции Луганской области Сергеем Колесником держат на контроле процесс организации и несения службы и постоянно общаются с местными жителями. "Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда из поселка, патрулируют улицы. То есть усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка. Мы охраняем общественный порядок. Это - украинская территория, и мы своих граждан не оставим", - заверил Троян.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, что после разведения войск из сводок ООС исчезли обстрелы в Золотом.

Также "Страна разбиралась, что происходило с разведением войск в Золотом.