Глава Офиса президента Андрей Богдан заявляет, что не боится потерять свою должность и готов уйти в любой момент, но не имеет на это права. Об этом Богдан заявил в интервью УП.

"У меня нет права уйти. Мы еще на стадии избирательной кампании договорились с Владимиром Александровичем, что я иду с ним до конца, до того момента, когда он не позволит мне уйти. Своего личного желания мало, я должен получить согласие президента", - сказал он.

О том, какой может быть его жизнь после Офиса президента, он сказал: "Когда я работал в Кабмине, многие мои коллеги воспринимали увольнение прямо как некую великую трагедию и разрушение жизни. Для меня переход снова в состояние адвокатуры - это настолько быстро и много раз происходило, что на следующий день я был в офисе и активно работал. После Офиса президента - да я в любой момент! У меня за Офисом президента очень комфортная, веселая и радостная жизнь".

Комментируя историю с заявлением об увольнении, Богдан заверил, что это было реальное заявление, которое он написал президенту. По его словам, это был момент, когда оппоненты начали дискредитировать президента и вообще новую власть за его бэкграунд, в частности из-за того, что он был адвокатом Коломойского.

Богдан уверяет, что на всех своих предыдущих работах писал заявления, когда видел "первый некий критический уровень не то что недоверия, а неприятия или вопроса", и так же сделал и в ОПУ. Он добавил, что ему "точно есть куда идти".

Богдан также утверждает, что сатирического содержания его заявление не имело, а такую окраску ему придали уже сами СМИ.

Ранее "Страна" сообщала, что было известно об "отставке" Андрея Богдана спустя сутки после начала скандала.

Также мы писали о том, что Богдан в сливе своего заявления об увольнении заподозрил СБУ.