В ведении Государственного бюро расследований (ГБР) находятся уголовные производства, в которых упоминается фамилия бывшего генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом директор ГБР Роман Труба заявил в эфире программы Радио Свобода.

"У нас есть уголовные производства, где участником или возможным участником, лицом, которое необходимо допросить, где фигурирует фамилия Луценко. Открытие уголовного производства – это регистрация сообщения или заявления в Едином реестре досудебных расследований. И открытие не свидетельствует о причастности лица к совершению или соответственно не к совершению преступления. И на этом этапе следователи ГБР выполняют чисто техническую работу и не влияют на этот процесс", - пояснил он.

По словам Трубы, следующий этап - это проведение расследования, собрание достаточных доказательств и установление объективных обстоятельств. "Именно этот этап, где следователь должен быть максимально профессиональным, поскольку только от его следственных действий зависит в дальнейшем конечный результат в уголовном производстве", - заявил директор ГБР.

Напомним, что до этого в ГБР заявляли, что на Луценко завели уголовное дело за владение нелегальным казино.

В ответ на это Луценко заявил, что "надо было иметь большую фантазию", чтобы открыть дело с такой формулировкой.