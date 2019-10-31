Украинская поп-дива Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала яркие фотографии со съемок клипа на песню Elefante. Снимки певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, на первой фотографии Каменских позирует в колготках с анималистическим принтом и в черном боди. Поп-звезда находится рядом с персонажем песни - мужчиной с хоботом. На снимке бросаются в глаза шикарные ягодицы Каменских.

На еще одном фото Настя предстала также в откровенном образе - с кудрями, черно-синем боди, колготках и высоких ботфортах. В образе стоит обратить внимание на тесемки, которые обвивают боди, - это символ навязанных обществом стереотипов и штампов, которые сжимают и обвивают каждого из нас, не давая быть собой.

Фото: instagram.com/kamenskux/

До этого певица представила новую песню Elefante и клип на нее. Новой видеоработой артистка удивила поклонников, ведь в песне тесно переплетаются украинские мотивы с латиноамериканскими ритмами. Клип получился очень красочным и оригинальным, впечатлив фанов.

Напомним, что певица Настя Каменских показала фото самого прекрасного рассвета в своей жизни.

Также она публиковала фото с отдыха, где похвасталась испанским, стройной фигурой, пышным бюстом и ровным загаром.