Киев не будет выдавать олигарха Игоря Коломойского на запросы о его экстрадиции от других стран, поскольку он является гражданином Украины, а украинское законодательство запрещает выдачу своих граждан. Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, отвечая на вопрос, как отреагирует Украина, если будут международные поручения об экстрадиции Коломойского, например, в США, сообщает Укринформ.

"Я, честно говоря, исключаю возможность экстрадиции гражданина Украины в другую страну, потому что Конституция запрещает выдачу граждан Украины другим государствам. Это не зависит - это Коломойский или любой другой человек", - сказал Рябошапка.

На вопрос журналистов о том, что Коломойский является гражданином не только Украины, генпрокурор уточнил, что Украина признает его своим гражданином, "независимо от того, имеет он два или три паспорта других стран".

Напомним, что в США заподозрили Коломойского в создании преступной сети и олигарха разрешили доставлять на заседания.

Также мы писали, что по данным СМИ, у Коломойского нашли тайные швейцарские активы.