1 ноября отмечаются Международный день вегана и День мертвых в Мексике.

По народному календарю сегодня - Иванов день, который еще называют проводами осени. А по православному - почитается Святой праведный Иоанн, Кронштадтский чудотворец.

Именины у Ивана, Дмитрия, Артура, Сергея и других.

Церковные и народные праздники

На Руси в Иванов (Иоаннов) день люди провожали осень и встречали зиму.

"Кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть", - говорили люди.

В этот день есть и интересная народная примета. Если шел снег и было холодно, то и весну следовало ждать позднюю и холодную. Если погода была по-осеннему комфортной, то будущая весна обещала быть теплой.

Также сегодня православные отмечают день Святого праведного Иоанна, Кронштадтского чудотворца.

Мальчик Ваня родился 19 октября 1829 года (по новому календарю - 1 ноября). Все мужчины в его семье по восходящей линии были служителями церкви. Ребенок рос слабым и много молился.

Когда Иоанн был юношей, он был рукоположен и назначен ключарем Андреевского собора города Кронштадта. Молодой священник отдавал бедным еду и те копейки, которые ему удавалось зарабатывать. Помогал людям беседой, молитвой. Часто он возвращался домой босым - отдавал свои ботинки нищим.

Святой праведный Иоанн, Кронштадтский чудотворец

В итоге он развил благотворительную деятельность и к ней подключились многие другие люди. За благословением к отцу Иоанну приезжали тысячи православных из разных городов и деревень. Считалось, что его молитвы излечивали больных.

Скончался Иоанн в 1908 году, а канонизирован в лике праведных в 1990 году. Сегодня его имя носит главный православный собор Кронштадта.

Международные праздники

1 ноября 1994 года был учрежден Международный день вегана (World Vegan Day).

Веганы - люди, которые не едят не только рыбу и мясо, но и все продукты животного происхождения, такие как яйца, молоко, мед. Также веганы не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка и не используют ту продукцию, которая была протестирована на животных.

В этот день в мире проходят разные просветительские и благотворительные мероприятия. Веганы привлекают внимание общественности к жестокому обращению с животными, в том числе опытами над ними.

Еще сегодня отмечается День Мертвых (Day of the Dead). Это мексиканский праздник, однако ЮНЕСКО присвоила ему особый статус и включила в список нематериального культурного наследия.

Как известно, у племен ацтеков и майя был культ смерти. Они проводили особые ритуалы, которыми почитали умерших предков. Со временем этот праздник видоизменился.

Теперь мексиканцы накануне этого для делают генеральную уборку в доме и делают импровизированный алтарь, куда ставят фотографии умерших близких и друзей. Они готовят вкусные национальные блюда, украшают дом цветами и свечами. А также делают сдобный хлеб для мертвых и раскрашенные черепа.

Мексиканские сувениры в виде ярких черепов

Тем, кому доводилось бывать в Мексику, наверняка знают, что именно такие черепа - один из самых популярных сувениров, которые можно привезти из путешествия.

События и даты

В 1897 году был основан футбольный клуб "Ювентус" (Италия).

В 1944 году завершилась битва за Заполярье.

В 1993 году основан Европейский союз.

В 1998 году учрежден Европейский суд по правам человека.

В этот день в 1578 году родился Дмитрий Пожарский, русский военный, под руководством которого была освобождена Москва от поляков.

А умерли: российская императрица Александра Романова (в 1860 году), натуралист Николай Пржевальский (в 1888 году), американский писатель Дейл Карнеги (в 1955 году), поэт Геннадий Шпаликов (в 1974 году).

Именины

Именины 1 ноября отмечают: Иван, Дмитрий, Леонтий, Михаил, Сергей, Артур.