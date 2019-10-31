В Пакистане произошла жуткая трагедия. Здесь в провинции Пенджаб загорелся пассажирский поезд, в результате чего погибли по меньшей мере 65 человек, десятки людей пострадали. Об этом сообщает GEO TV.

Поезд следовал по маршруту Карачи - Равалпинди. По предварительным данным, во время движения произошел взрыв газового баллона для приготовления пищи, который перевозил один из пассажиров. Огонь уничтожил три вагона поезда, в том числе два вагона эконом-класса и один вагон бизнес-класса. По данным министра железных дорог Шейха Рашида, больше всего людей погибло при попытке спрыгнуть с горящего поезда на ходу.

По словам главы районной службы спасения Бакира Хуссея, трупы будут идентифицированы после анализа ДНК.

Фото: twitte.com

Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında hareket halindeki bir trende patlama oldu. Patlama sonrası çıkan yangında ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe duyuyor. pic.twitter.com/hxmoR5kVh4 — Sözcü (@gazetesozcu) October 31, 2019

Видео: twitter.com

Напомним, что в результате столкновений на границе Индии с Пакистаном погибли три человека.

Также мы писали о том, что в Пакистане военный самолет рухнул на жилой квартал, погибло 17 человек.