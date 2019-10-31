Президент Украины в четверг, 31 октября, примет участие в заседании Комиссии Украина - НАТО в Киеве и встретится с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"31 октября президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Комиссии Украина - НАТО в Киеве. Заседание состоится в рамках визита в Украину Североатлантического совета Альянса, который накануне, 30 октября, посетил Одессу", - говорится в сообщении. Планируется также отдельная встреча главы государства с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также в 11:00 должна состояться встреча президента Украины и генерального секретаря НАТО с представителями СМИ.

Напомним, что по приглашению украинских властей Североатлантический Совет совершает визит в Украину 30-31 октября. Визит начался в Одессе 30 октября, где Столтенберг и послы стран Альянса посетят Вторую постоянную оперативную группу НАТО по разминированию.

Программа визита продолжится 31 октября уже в Киеве, где запланировано заседание Комиссии Украина - НАТО с участием Владимира Зеленского. Кроме того, генеральный секретарь НАТО выступит перед депутатами Верховной Рады.

Мы писали о том, что в Одессе Столтенберг пообещал, что Украина будет в НАТО, а мнение России - не важно.

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