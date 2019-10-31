Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не собирается по доброй воле приходить в Конгресс с показаниями для расследования, направленного на импичмент Трампа. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на The Wall Street Journal.

Адвокат экс-советника Чарльз Купер заявил Конгрессу, что "его клиент не явится добровольно, как его об этом просили".

В то же время юрист отметил, что "готов от имени мистера Болтона в любое время получить повестку в суд".

Ранее сообщалось, что демократы в американском Конгрессе хотели бы заслушать Болтона, которого считают центральной фигурой в рамках направленного на импичмент расследования, которое президент Дональд Трамп называет мистификацией. По данным издания, конгрессмены хотели бы заслушать Болтона 7 ноября.

В четверг, 31 октября, Палата представителей, как ожидается, проголосует по резолюции, определяющей рамки следующего этапа расследования, который позволит сделать его более открытым. Среди прочего, резолюция уполномочивает Комитет по разведке публиковать стенограммы прошлых заслушиваний в рамках расследования и дает больше полномочий республиканцам, в том числе право вызывать свидетелей.

Эта резолюция так же позволит президенту и его адвокату присутствовать на всех слушаниях, перекрестно допрашивать свидетелей и выступать с заключительными заявлениями после того, как расследование будет передано в юридический Комитет Палаты представителей.

Ожидается, что почти все демократы поддержат резолюцию. Некоторые из тех, кто не решался поддержать импичмент президента, рассматривают ее как форму придания расследованию большей степени прозрачности.

Ранее "Страна" сообщала, что подполковник Виндман дал показания Конгрессу по делу об импичменте: "В стенограмме разговора Трампа и Зеленского есть пробелы, которые не дали заполнить".