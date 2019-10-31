Штаб Операции объединенных сил (ООС) обнародовал очередную суточную сводку о положении дел на линии фронта на Донбассе. Примечательно то, что после разведения войск из сводок ООС исчезли обстрелы в Золотом, хотя раньше они там фиксировались ежедневно.

Вот о чем идет речь в свежей оперсводке штаба ООС, которую обнародовали в официальном Facebook.

"30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов: вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

пять раз неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 13 обстрелов: шесть раз вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм; у Зайцево - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов; неподалеку Луганского - из стрелкового оружия; у Южного - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Троицкого - из станковых противотанковых гранатометов; вблизи Новолуганского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Орехового - из минометов калибра 82 мм.

Вчера, 30 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. С начала суток 31 октября противник огневой активности не проявлял. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - заявили в нашем штабе.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что НАТО одобряет разведение сил в Золотом.

Так же мы рассказывали, что Зеленский считает, что разведение сил в Золотом сильно приблизило встречу в нормандском формате.