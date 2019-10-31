Одна из самых массовых социальных сетей мира Twitter пошла на неординарный шаг. Ее основатель и глава Джек Дорси заявил, что компания приняла решение о прекращении публикации всей политической рекламы.

Об этом он заявил, конечно же, в своем Twitter-аккаунте.

"Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы считаем, что охват политических заявлений должен быть заработан, а не куплен... Мы стремимся к тому, чтобы Twitter способствовал укреплению коллективного здоровья, открытости и вежливости публичных разговоров, а также чтобы мы были публично подотчетны прогрессу.

...Последнее замечание. Это не о свободе выражения. Это о плате за досягаемость. А плата за расширение охвата политическими заявлениями имеет серьезные последствия, с которыми сегодняшняя демократическая инфраструктура может не справиться. Стоит отступить, чтобы все решить правильно", - написал Джек Дорси.

Фото: twitter.com/jack

Он добавил, что новая политика компании вступит в силу с 22 ноября, чтобы у текущих рекламодателей был период уведомления до того, как изменение вступит в силу.

Ранее "Страна" сообщала, что Twitter отбил у хакеров-расистов аккаунт своего директора.

Так же мы рассказывали, что Twitter отключил опцию размещения сообщений через СМС.