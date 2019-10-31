В Украине в эти дни проходит официальный визит представителей Североатлантического Совета. Вчера, 30 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил перед курсантами Одесской военно-морской академии. Глава Альянса подтвердил готовность стран-членов НАТО к приему Украины при ряде условий, и заявил, что Россия в данном вопросе не имеет права голоса.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

"Моя точка зрения на вопрос членства Украины такая же, как и точка зрения НАТО. Мы приняли решение в Бухаресте на саммите НАТО в 2008 году. И там мы решили, что Украина станет членом НАТО. Это решение остается в силе. Мы повторяли это много раз. В то же время основное внимание сейчас уделяется реформам, а именно тому, как мы можем помочь вам, поддержать вас в соблюдении стандартов НАТО, укрепить ваши институты обороны и безопасности", - отметил Столтенберг.

По его словам, совместные учения украинских военных и Альянса, поддержка со стороны НАТО Одесской военно-морской академии, проведение реформ приближают Украину к членству в НАТО.

"Это решение должны принять Украина и 29 существующих членов Альянса. Никто другой не имеет права вмешиваться в такое решение. …Россия не имеет права голоса. У нее нет какой-либо юридической и реальной платформы, чтобы оказывать влияние на такое решение…", - сказал генсек НАТО.

Он так же обратил внимание на Хельсинкский заключительный акт и многие другие документы, которые также подписала Россия. В них закреплено право каждой страны определять собственный путь развития и решать, к какому комплексу мер безопасности присоединиться.

Столтенберг заверил, что дверь НАТО остается открытой. В качестве примера он привел Черногорию, которая в 2017 году стала членом НАТО, а также Северную Македонию, которая должна присоединиться в альянсу в течение нескольких месяцев.

Ранее "Страна" сообщала, что на встрече с генсеком НАТО вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба прямо заявил, что Украина не будет подавать заявку на получение Плана действий по членству в Альянсе.