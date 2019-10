Центральное командование ВС США показало первое фото и обнародовало видео с места операции, в ходе которой был ликвидирован лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади. Командующий силами США в регионе генерал Фрэнк Маккензи разместил фотографию в официальном Twitter.

На этом изображении довольно отчетливо видно в рамке прицела снайпера огражденное помещение, а также несколько других ангаров и зданий, а так же несколько автомобилей.

"Здесь мы видим объект атаки - убежище, где прятался аль-Багдади. Как я уже отмечал, это уединенное жилище в провинции Идлиб на северо-западе Сирии", - заявил генерал Фрэнк Маккензи.

Фото и видео: twitter.com/CENTCOM

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что стали известны мотивы агента, выдавшего аль-Багдади США. Это $25 миллионов и месть за убитого родственника.

Так же мы расскзывали, что останки ликвидированного главаря ИГИЛ аль-Багдади США пустили на корм рыбам.

Так же генерал показал и видео спецоперации.

Когда американская авиация, включая боевые вертолеты и самолеты, а также дроны, приблизилась к месту проведения операции, по ней открыли огонь с земли неизвестные люди. Американских военных так же атаковали на земле две отдельные группы. По ним был нанесен удар с воздуха.

"То, что вы видите на видео, является фактическим ответом", - пояснил генерал.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w