Палата представителей Конгресса США приняла итоговую резолюцию против возвращения России в клуб "Большой семерки" (G7). Об этом сообщил один из авторов документа, член Демократической партии Альбио Сайрес на своем официальном сайте.

"Резолюция №546, представленная конгрессменом Альбио Сайресом, осуждающая приглашение России на будущие саммиты "Группы семи" (G-7), до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и не последует стандартам демократических обществ, была единогласно принята Комитетом по иностранным делам Палаты представителей", - говорится в резолюции.

Фото: sires.house.gov

Палата представителей так же осудила агрессивные действия России в Украине, включая незаконную аннексию Крыма и продолжающуюся дестабилизацию восточной Украины, и подрыв демократии во всем мире, в том числе в США и других странах.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп больше не хочет проводить саммит "Большой семерки" в своем гольф-клубе.