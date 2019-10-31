Вчера, 30 октября, киевское Динамо в невероятном по накалу матче обыграло донецкий Шахтер со счетом 2:1 и вышло в четвертьфинал Кубка Украины.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер киевлян Алексей Михайличенко не скрывал радостных эмоций и рассказал об игре.

"Проанализировать всю игру сразу тяжеловато. На мой взгляд, получилась игра, достойная финала Кубка Украины. Не имеет значения, на какой стадии мы встретились с Шахтером - это два принципиальных соперника, которые показали добротный, хороший футбол с интригой. Было много эмоций и хороших моментов. Конечно же, я удовлетворен, что мы смогли продолжить борьбу за Кубок Украины и выиграть, на мой взгляд, показав приличный футбол. Жаль, что имея прекрасные предпосылки для хороших, быстрых контратак, мы не доводили их до ума и не смогли воплотить их в голы или хотя бы в голевые моменты. Но в том, что касается обороны, вся команда, на мой взгляд, сыграла надежно и собрано. Благодарен ребятам, которые справились с повышенной самоотдачей и ответственностью на отлично и заслужили эту победу", - заявил вначале Алексей Михайличенко, передает пресс-служба клуба.

- С чем связана заминка во время замены Гармаша?

- К нам дошла информация, что Попов имеет повреждение и не сможет продолжить игру, поэтому мы сначала хотели поменять его. Но когда он сказал, что все нормально, мы пытались сделать другую замену, но в это время арбитр поднял табло и показал компенсированное время. Поэтому мы не успели сделать эту замену в конце второго тайма. А после удаления мы, естественно, должны были закрыть центральную зону, и Денис должен был выполнить эту работу.

- В отличие от прошлого сезона, в нынешнем у Динам» три форварда, готовых играть, но решающие мячи забивают Шабанов, Миколенко, Попов. Команде есть, куда расти?

- Естественно, и это достаточно неплохо, если и форварды начнут забивать. Чем больше игроков разных амплуа будут отличаться забитыми мячами, тем более непредсказуема атака, тем легче делать многие вещи. Беседин, на мой взгляд, сегодня проделал огромный объем работы, он работал на команду, но при этом, конечно же, нужно, чтобы он и выполнял свои прямые обязанности, забивая мячи. Повторюсь, в тактическом плане он провел очень хорошую работу.

- Вы попробовали Цыганкова в центре поля под нападающими, в результате чего Караваев получил место на поле. Какие впечатления остались от этих перемен?

- Мне кажется, наши тактические построения сегодня себя оправдали. Не только по результату, а и по самому содержанию игры.

- Не считаете ли вы, что было бы целесообразным при жеребьевке разводить Динамо и Шахтер до стадии полуфинала?

- Нет, я так не считаю. Мне очень нравится отношение к кубку в Англии, Германии, где за трофей борются команды из любой лиги. Есть слепой жребий, как суждено, так команды и встречаются между собой. Должны быть все в равных условиях, никого разводить не стоит. Да, сегодня был не финал, но настоящий кубковый матч, который понравился всем зрителям. Кубок должен быть Кубком.

- Тренер Шахтера Луиш Каштру во время игры много подсказывал своим футболистам, а у Динамо этим занимаются ваши помощники, в то время, как вы все время находитесь на скамейке запасных. Почему так происходит?

- Не думаю, что, если бы я стоял и кричал, меня бы кто-нибудь, кроме четвертого арбитра услышал, особенно, в таком матче. Естественно, если нет экстренных изменений, я не выхожу. Иногда я это делаю и подсказываю, но только в ситуации, которая этого требует. Обычно мы стараемся все объяснить ребятам до игры.