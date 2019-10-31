Представители пророссийской крымскотатарской организации "Къырым бирлиги" встретились с чешским президентом Милошем Земаном.

Сообщает Denik N.

По информации издания, организация выражает поддержку Москве в противовес Меджлису крымскотатарского народа.

"ЕС и его лидеры никогда не встречались с этими псевдопредставителями крымских татар и не имели отношений с ними", - заявил бывший пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

"Президент Чехии Милош Земан - европейский политик, который признал Республику Крым частью Российской Федерации. Чешская Республика - дружественное к нашей стране государство. "Къырым бирлиги" очень ценит, что наша деятельность была замечена на международном уровне", - говорится в сообщении "Къырым бирлиги" в Facebook, добавлены также фотографии с мероприятия.

"Къырым бирлиги" на торжественном приеме в Пражском граде, устроенном по случаю празднования 101- годовщины со Дня образования Чехии

Ранее сообщалось, что Рада одобрила законопроект о защите культурных ценностей Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

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