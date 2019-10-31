Глава Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду вечером во время телефонного разговора обсудили подготовку к встрече нормандской четверки, а также перспективы разведения войск у Петровского. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры государств обсудили подготовку к встрече в нормандской формате", – сказано в сообщении на сайте президента Украины в среду вечером.

Сообщается, что Зеленский сообщил Меркель о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также отметил важность позиции Германии в поддержку Украины.

Кроме того, Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, и поздравила прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил и средств в Золотом.

"Обсуждались перспективы разведения вблизи Петровского - по истечении семи дней тишины", – подчеркнули в пресс-службе президента.

Главы стран также обсудили тему транзита российского газа по территории Украины, в частности в связи с трехсторонними газовыми консультациями Украина - ЕС - РФ, которое состоялось 28 октября в Брюсселе. Отмечается, что собеседники согласились с необходимостью усиления взаимодействия в этом направлении.

Ранее сообщалось, что Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину после 2019 года.

Также мы писали, что Меркель и Путин обсудили Нормандский формат и транзит газа через Украину.