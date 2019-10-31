В украинском представительстве Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон проинформировали о продолжении мероприятий по разведению сил и средств на участке разведения №2 (в районе Золотое-4) в среду, 30 октября.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ провели фиксацию выполнения мероприятий по отводу сил и средств на указанном участке", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в районе разведения прошла рабочая встреча командующего ООС генерал-лейтенанта Владимира Кравченко и главы украинской стороны СЦКК полковника Александра Борщевского с заместителем Председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном.

Они побывали в населенных пунктах Катериновка и Золотое-4, где обсудили с жителями ситуацию с безопасностью. Речь шла о восстановлении местной инфраструктуры, ремонте дорог, медицинском и другом обеспечении.

Как сообщалось, Золотое-4 не входит в участок разведения №2. Населенный пункт остается под контролем украинских войск, напоминает командование ООС.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил

Ранее сообщалось о том, что происходит с разведением войск в Золотом.

Также мы писали, что НАТО одобряет разведение сил в Золотом.