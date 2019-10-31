Секс-скандал: крах депутата Яременко?

События вчерашнего дня стали классическим примером уничтожения репутации политика за один день – в том виде, как к этому привыкли на Западе. Причем в случае с нардепом от "Слуги народа" Яременко можно говорить не просто об уничтожении, а о самоуничтожении репутации.

Безусловно, выплывшая в интернет первая переписка Яременко с проституткой была скандалом. Но – не первым и не последним скандалом такого рода. Глядя на нее, можно было только пожалеть депутатов нынешнего созыва за их глупость, которая не дает возможности учиться на ошибках соседей. А сам скандал утих бы за несколько дней, как гасли скандалы предшественников.

Но Яременко решил показать, что он умнее всех. И стал рассказывать о сознательной провокации в адрес журналистов, чем себя и уничтожил. А добили его еще два секс-слива, как раз ко времени выплывшие в сети.

Понятно, что даже в одну "провокацию" никто не поверил, а три "провокации" – это уже перебор. Нардепу от "Слуги народа" пришлось срочно менять стратегию и из героя превращаться в покаянную жертву и просить прощения у семьи, фракции и президента.

Чем он себя поставил в глупейшее положение, так как фактически разрушил свою собственную версию.

Но и это оказалось еще не все. Ближе к полуночи "Страна" опубликовала информацию, что покаянное обращение было написано Яременко по рекомендации пранкерами, представившимся генпрокурором Рябошапкой.

После такого феерического залета Яременко вряд ли "жилец" в политике. Судя по всему, он, как минимум, будет снять с должности главы комитета по международным делам.

Что, кстати, будет иметь политические последствия. Яременко принадлежит к так называемому "промайдановскому" крылу "Слуги народа". Он неоднократно выссказывался против предоставления Донбассу особого статуса в том виде, в котором это предусмотрено Минскими соглашениями.

А значит его уход с поста и замена на человека с более умеренными взглядами может увеличить шансы на прохождение "минских" законов через парламент.

Накажут ли 5 канал за дроздовщину?

Продолжал разворачиваться вчера и другой скандал – вокруг высказываний львовского журналиста Дроздова о том, что жителей неконтролируемой части Донбасса нужно лишить гражданства.

Вслед за заявлением в полицию, которое анонсировала наша журналистка Олеся Медведева, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Волошин подал запрос в Нацсовет по ТВ и радио, чтобы тот рассмотрел вопрос о "5 канале", на котором Дроздов изложил свою скандальную "программу".

То, что именно Волошин подал запрос, видимо, не случайно – поскольку он был в числе депутатов, из-за высказываний которых о необходимости выполнять Минские соглашения Нацсовет подал в суд на телеканал "Ньюсван". Хотя в высказываниях того же Волошина криминала не было – в отличие от заявлений Дроздова.

Вчера же появилась первая реакция власти на скандал, устроенный львовским журналистом.

Советник секретаря СНБО Сивохо, комментируя тему возврата украинского телевидения на неконтролируемые территории, сказал, что бывают ситуации, когда хорошо, что жители этих территорий не видят отечественные телеканалы.

"Лучше, чтобы люди не видели этого человека вообще", – сказал Сивохо о Дроздове. И это, безусловно, правильная реакция. Однако пока это реакция только советника секретаря СНБО.

Необходима официальная реакция более высокого уровня – для того, чтобы жители неподконтрольных территорий понимали, что позиция Дроздова не является позицией государства.

И необходима реакция правоохранительных органов вместе с Нацсоветом по ТВ – чтобы люди действительно никогда больше не увидели Дроздова на телеэкранах. И больше не слышали подобных заявлений, направленных на раскол страны.

Парламент наплевал на жизни 49 одесситов

Впрочем, не факт, что от нынешней власти мы сможем дождаться нужных действий, направленных на реальное объединение Украины. То, что эта власть больна хворобами порошенковской эпохи, наглядно показало вчерашнее голосование парламента за создание временной следственной комиссии по расследованию Одесской трагедии 2 мая 2014 года. Ее создание инициировали депутаты "Оппозиционной платформы За жизнь".

И уже обсуждение темы создания этой комиссии показало, что даже среди "слуг народа" преобладают депутаты, для которых вопросы политической мести важнее вопросов жизни людей.

Потому что вместо собственно трагедии они стали обсуждать одного из авторов проекта постановления – нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Скорика, который до марта 2014 года возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Его стали обвинять в поддержке Антимайдана и даже в российском флаге, провисевшем полдня 3 марта 2014 года на здании ОГА. При этом большинство выступавших вообще забыли, что речь вообще-то шла о событиях, приведших к гибели 49 человек, а не о недоказанных действиях одного политика, в результате которых никто не погиб.

Еще более показательным стал результат голосования – всего 79 за, 73 против при 164 воздержавшихся. Здесь, конечно, следует отметить, что в прошлом парламенте вряд ли нашлось бы и 79 депутатов, поддержавших создание такой комиссии. Но и сегодня 79 депутатов, которым небезразличны погибшие граждане их страны, – слишком мало для того, чтобы назвать нашу страну нормальной.

Поэтому было бы правильно переизбирать Верховную Раду каждый год – до тех пор, пока в ней не наберется хотя бы 226 человек, для которых жизни людей важнее любой идеологии.

Венгрия заблокировала украинское заявление НАТО

Деидеологизация Украины важна еще и потому, что жизнь показывает: идеология национализма вредит не только государству, но даже тем, кто эту идеологию проповедует. Не так давно Порошенко продавливал внесение в Конституцию курса на НАТО, но он же сам способствовал тому, что курс на НАТО полностью перекрыт.

Вчера стало известно, что Венгрия наложила вето на совместное заявление послов стран Североатлантического альянса в Украине, приуроченное к саммиту НАТО, который пройдет в нашей стране. Причина: Будапешт потребовал, чтобы в заявлении записали требование к Украине выполнять свои обязанности в отношении нацменьшинств в соответствии с международным правом. Большинство послов такую поправку отвергло, так что вообще никакого заявления не появилось.

Претензии Будапешта не новы: венгры хотят восстановления прав их нацменьшинства в Закарпатье, которые были отобраны законами об образовании и о госязыке, принятыми при Порошенко и до сих пор не измененными. Причем, как уже ясно из других голосований, рассчитывать на нынешнюю Раду тоже не приходится – разве что в случае, если будет сильное давление Запада. Но давит только Венгрия.

И здесь, кстати, непонятна позиция остальных послов стран НАТО, не поддержавших Будапешт: они что, против того, чтобы Украина выполняла свои обязанности в отношении нацменьшинств в соответствии с международным правом?

"Северный поток-2": датский оплот пал

Вчерашний день продемонстрировал и окончательный крах политики газового шантажа времен Порошенко в адрес России и Евросоюза. Пал последний оплот сопротивления строительству "Северного потока-2" – Дания. Вчера Копенгаген дал разрешение на прохождение газопровода через его территориальные воды.

Впрочем, вчера же выяснились возможные причины длительного датского сопротивления – и они оказались весьма далекими от солидарности с Украиной. Датчане просто выжимали из "Газпрома" более выгодные условия получения газа для себя – и ничего более. Возможно, с помощью Дании какие-то свои вопросы решала и Германия. Но теперь они их, судя по всему, тоже решили.

Что касается нашей страны, то для нее теперь уже точно стало лишь вопросом времени наступление того момента, когда основная часть российского газа потечет по трубам мимо украинской территории. Соответственно, большая часть 3 млрд долларов, которые мы получали за транзит, окажется в других карманах.

И удивляться позиции стран ЕС не стоит. Особенно учитывая, что из-за напряженных отношений между Россией и Украиной стабильность транзита через нашу территорию под большим вопросом.

Удивительна разве что позиция руководства НАК "Нефтегаза", которое считало, что можно судиться с "Газпромом" на миллиарды долларов и одновременно требовать от него, чтобы он сохранял объемы транзита.