В Госкомитете телевидения и радиовещания предоставили 212 отказов в выдаче разрешений на ввоз книг из России "с антиукраинским содержанием". Это более 1 млн экземпляров.

Об этом заявил во время дискуссии "Искусство за (пределами) политики: Когда государство имеет право на цензуру?" первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, с 2017 года Госкомтелерадио занимается ограничением доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания и выявление и пресечение незаконной реализации книжной продукции, завезенной с территории государства-агрессора без разрешительных документов. Начиная с 20 мая 2017 года, даты вступления в силу соответствующего постановления Кабинета Министров Украины, комитет предоставил 3792 отказа в выдаче разрешений.

"В частности, по состоянию на 29 октября, на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины, предоставлено 212 отказов в выдаче разрешений на ввоз более 1 миллиона экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принято решение об аннулировании одного выданного ранее разрешения", - сказал Червак.

Кроме того, он сообщил, что предоставлено 27100 разрешений на ввоз издательской продукции, которая имеет происхождение или изготовлена ​​или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины.

Ранее сообщалось, что в Украину запретили ввоз книг издательств из санкционного списка.

Также мы писали, что СНБО включил в новый санкционный список 11 российских издательств.