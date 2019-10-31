Происшествие случилось вчера на улице Бассейной на Печерске. Наглядно знакомые молодые люди,которые познакомились с гражданином Турции якобы с целью покупки машины, оказались угонщиками. Они втерлись в доверие и банально выкрали премиум авто у гражданина Турции прямо из-под носа.

Как мы узнали из собственных источников в патрульной полиции,вчера с заявлением об угоне автомобиля премиум класса "Porshe Panamera" средней стоимостью порядка 2 млн гривен обратился 29-летний турецкий подданный, проживающий в элитном ЖК "Новопечерские липки" на улице Драгомирова в Киеве.

С его слов двое молодых людей, которых он знает только по именам, попросили его показать машину и он по неосторожности передал им ключи. Этого угонщикам только и было нужно. Попросив проехаться и пустив пыль в глаза что они хотят купить машину за хорошую цену, "покупатели" умчались на "Porshe" турка в сторону выезда из города.

По этому заявлению полиция завела уголовное производство по ч.3 ст.289 УК Украины-Незаконное завладение транспортным средством.Угонщики пока не пойманы.

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