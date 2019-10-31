Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что декларация НАТО в отношении Украины приостановлена Венгрией до внесения туда гарантий венгерскому меньшинству. Об этом сообщает УНИАН.

Как сообщается, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой РФ Владимиром Путиным в среду.

"Вето – это очень сильное выражение, мы рекомендовали рассмотреть это заявление вторично. Я думаю, что еще идет дискуссия, и обсуждение не завершилось", - сказал Орбан.

По его словам, Венгрия как член НАТО хотела бы решить ситуацию, "когда венгерское меньшинство в Закарпатском регионе страдает от дискриминации и живет под угрозой".

По словам Орбана венгерское нацменьшинство "очень часто подвергается физическому насилию".

"Венгерская сторона предлагает следующие: раз мы одобряем такой документ, то хотелось бы в этом документе получить гарантию украинской стороны, что они будут придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии", - отметил Орбан.

Также он заявил, что без этого НАТО не может принять декларацию, поскольку нарушаются права человека. Орбан подчеркнул, что это вопрос двухсторонних отношений Венгрии и Украины и не надо его рассматривать "в венгерско-российском контексте", поскольку Будапешт отстаивает свои национальные интересы.

"Мы надеемся, что ситуация (с Украиной) улучшится со временем. Я думаю, что это не преувеличение, если я скажу, что предыдущее правительство Украины проводило противовенгерскую политику, сейчас в Украине новое руководство, и мы надеемся на новые положительные возможности", - добавил он.

Напомним, Венгрия заблокировала совместную декларацию Североатлантического совета Организации Североатлантического договора (НАТО) в отношении Украины. Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на Евроазиатском форуме в Будапеште, что его страна заветировала совместную декларацию послов НАТО в отношении Украины, поскольку документ не обязывал официальный Киев вернуть права этническому венгерскому меньшинству на Закарпатье, которых оно "было лишено".

"Венгрия не была готова пожертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров на западе Украины ради геополитических интересов", - сказал Сийярто.

При этом Венгрия направляла несколько предложений о внесении поправок в декларацию, в которых говорилось о том, что Украина должна выполнять свои обязательства в отношении меньшинства в соответствии с международным правом.

Несколько предложений основывались на принципах Совета Европы и ООН. Однако, поскольку эти предложения были отклонены, Сийярто сказал: "У нас не было другого выбора, чем ветировать декларацию".

По мнению Сийярто, в декларации, по меньшей мере, должно было содержаться упоминание о лишении прав меньшинства одного из членов НАТО. Кроме того, он заявил, что такой документ должен содержать положения о восстановлении таких прав.

Ранее сообщалось, что Столтенберг анонсировал новую инициативу в отношениях Украины и НАТО.