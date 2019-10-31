Донецкий "Шахтер" впервые с 2009 года не сыграет в финале Кубка Украины по футболу.

В этом розыгрыше Кубка действующий обладатель трофея в драматическом матче на "Олимпийском" проиграл "Динамо" и покинул турнир еще на стадии 1/8 финала.

В предыдущий раз "Шахтер" не сумел дойти до финала в сезоне 2009-2010, когда вылетел в полуфинале. После этого "горняки" девять раз подряд играли в матче за трофей. Четыре последние розыгрыша подряд завершались победами донецкого клуба.

Более того, донецкий клуб впервые с сезона 2005 года не сумел пробиться в четвертьфинал Кубка.

В предыдущий раз "горняки" выбыли из Кубка Украины на стадии 1/8 финала четырнадцать лет назад, когда проиграл "Карпатам" (0:1).

Напомним, поздно вечером завершился матч между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" в Кубке Украины. Киевляне лишь в дополнительное время сумели одержать победу.

Также мы писали, что соперник Шахтера в Лиге чемпионов повторил собственный рекорд 1952 года, отгрузив противнику семь голов.