Родные больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк не теряют веры в ее выздоровление.

Отчасти надежду им дают проведенные недавно тесты, которые показали: организм "прекрасной няни" имеет немалый запас жизненных сил.

Как рассказали КП знакомые семьи, Анастасии проводили генетическое исследование ДНК, тест по отпечаткам пальцев и литос-тест. Одно из исследований выявило у Заворотнюк гены, присущие долгожителям.

Специалисты поясняют, что это все же еще не повод радоваться. Во-первых, ген долголетия определяет продолжительность жизнь лишь на 25%, в остальном длина жизни человека зависит от внешней среды. Во-вторых, генетический тест не позволяет узнать, когда человек выздоровеет и сколько он будет жить.

Ранее "Страна" сообщала, что Заворотнюк отказалась от лекарства, которым лечили Жанну Фриске.

Также мы писали, что Заворотнюк, несмотря на сообщения в СМИ, никогда не впадала в кому.