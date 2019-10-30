Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности не поддержал ни один из двух предложенных законопроектов, которыми вносились изменения в УПК, чтобы сделать возможным реальное снятие неприкосновенности с народных депутатов. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Как сообщается, Комитет отложил вопрос депутатской неприкосновенности в долгий ящик. Обсуждение было перенесено из-за того, что народные депутаты не смогли прийти к согласию по отдельным нормам законопроект.

Следующее заседание комитета должно состояться 13 ноября.

Скриншот: Facebook/Центр Протидії Корупції

Ранее сообщалось, что в Раде зарегистрировали проект об изменениях в законы, которые касаются снятия депутатской неприкосновенности.

Напомним, 3 сентября Рада внесла изменения в Конституцию относительно ограничения депутатской неприкосновенности.

А 4 октября парламент при повторном втором чтении принял законопроект, которым НАБУ и ГБР предоставляется автономное право на прослушку.