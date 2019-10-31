В Генеральной прокуратуре выплатили 950 тыс. гривен зарплаты бывшему начальнику управления спецрасследований ГПУ Сергею Горбатюку из-за увольнения.

Об этом свидетельствует информация о существенных изменениях в имущественном состоянии за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Украинские новости.

Отмечается, что Горбатюк указал, что 25 октября ему выплатили 948 398 гривен зарплаты. Помимо этого, бывший начальник управления подал е-декларацию перед увольнением, из которой следует, что в текущем году - в январе - он за 260 тыс. гривен приобрел автомобиль Volkswagen Golf 2012 года выпуска.

Всего с начала 2019 года Горбатюк получил зарплату в размере 1 555 899 гривен и 54 330 гривен пенсии.

Напомним, 23 октября Генеральная прокуратура уволила начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка.

Ранее сообщалось, что Горбатюк перед своим увольнением обсуждал подозрение Богдану.