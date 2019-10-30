Из-за отсрочки Brexit Британия вынуждена избавиться от всех памятных монет, посвященных этому событию.

Выход Великобритании из ЕС отложен, поэтому британцы решили переплавить более 3 миллионов монет, посвященных памятной дате, сообщает theuk.one.

Представитель Королевского монетного двора заявил, что монеты в честь все же выпустят и запустят в оборот, но после выхода Британии из Евросоюза. А памятные монеты, посвященные Brexit 31 октября, будут переработаны в связи с тем, что выход Великобритании из ЕС затянулся еще на три месяца.

Это касается монет номиналом 50 пенсов. К 31 октября монетный двор должен был выпустить их в количестве 10 миллионов, но успел отчеканить только треть. Именно эти монеты в Британии спишут и отправят на "переработку".

Сначала металл отсортируют и измельчат, а после — переплавят. Дизайн новых 50 пенсов не изменится — поменяют только дату.

Памятная монета в 50 пенсов изготовлена преимущественно из бронзы, которая считается драгоценным металлом. В сплаве также есть никель.

В Минфине Великобритании утверждают, что на создание и производство этих монет не брали деньги налогоплательщиков — памятные 50 пенсов отчеканили за доходы Королевского монетного двора.

Напомним, что Европейский Совет официально отложил Brexit до 31 января 2020 года.

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