В столице Южной кореи Сеуле прекратила работу последняя в городе собачья бойня.

Градоначальник Пак Вон Сун наложил официальный запрет на "поедание лучших друзей человека", о чем было заявлено на состоявшемся в минувшие выходные заседании защитников прав животных.

Об этом пишет издание UPI.

В общей сложности на прошлой неделе были закрыты восемь центров убоя собак, в числе которых печально известные рынки Кендон и Джунган.

Мэр признался согражданам, что был принял решение положить конец многовековой практике после просмотра мультфильма Underdog, где речь идет о бездомных щенках.

Популярность собачьего мяса в Южной Корее резко упала в последние месяцы: опрос, проведенный в прошлом году, свидетельствует о том, что 70% жителей больше не хотят есть собак.

Законопроект, запрещающий потребление мяса собак, был представлен в парламенте Южной Корее в июне текущего года, но пока не одобрен законодателями.

Ранее мы рассказывали, как мужчина на глазах у товарища зарезал его же собаку.

Также "Страна" информировала, что Япония и Южная Корея внезапно заявили о необходимости нормализации отношений.