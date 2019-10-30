Впервые за много веков в столице Южной Кореи отказались от собачатины
В столице Южной кореи Сеуле прекратила работу последняя в городе собачья бойня.
Градоначальник Пак Вон Сун наложил официальный запрет на "поедание лучших друзей человека", о чем было заявлено на состоявшемся в минувшие выходные заседании защитников прав животных.
Об этом пишет издание UPI.
В общей сложности на прошлой неделе были закрыты восемь центров убоя собак, в числе которых печально известные рынки Кендон и Джунган.
Мэр признался согражданам, что был принял решение положить конец многовековой практике после просмотра мультфильма Underdog, где речь идет о бездомных щенках.
Популярность собачьего мяса в Южной Корее резко упала в последние месяцы: опрос, проведенный в прошлом году, свидетельствует о том, что 70% жителей больше не хотят есть собак.
Законопроект, запрещающий потребление мяса собак, был представлен в парламенте Южной Корее в июне текущего года, но пока не одобрен законодателями.
Ранее мы рассказывали, как мужчина на глазах у товарища зарезал его же собаку.
Также "Страна" информировала, что Япония и Южная Корея внезапно заявили о необходимости нормализации отношений.