В среду нардеп от "Слуги народа", глава комитета по международным делам Рады Богдан Яременко попал в скандал, когда журналисты сняли его переписку в Раде, когда он договаривался о сексе с девушкой за 100 долларов в час.

Первоначально Яременко говорил, что он сознательно сам засветил эту переписку и она, на самом деле якобы "не настоящая".

Но потом, неожиданно для всех, он удалил этот пост и написал новый - уже с раскаянием за содеянное и с извинениями перед детьми, женой, фракцией и президентом.

Это многих удивило, так как кардинально противоречило прежней линии поведения нардепа.

Появились конспирологические версии, что Яременко так сделал под давлением партийного начальства, которое было крайне недовольно скандалом и тем, как он себя повел.

Но, как выяснила "Страна", на самом деле все гораздо интереснее.

Побудил Богдана Яременко принести извинения украинский пранкер, известный под ником "Джокер".

Как рассказал "Стране" сам "Джокер", он уже некоторое время переписывался с Яременко под видом генпрокурора Рябошапки.

И от его имени пранкер и посоветовал Яременко удалить свой пост и принести извинения фракции и президенту.

Что нардеп оперативно и сделал. При этом, он полностью осознает свою вину и посыпает голову пеплом. "Одним словом, мудак. Признаю", - написал Яременко.

Он также рассказал, что думал, что сидит в "защищенном углу" и журналисты не смогут снимать экран его телефона. То есть, таким образом, еще раз фактически подтвердил подлинность переписки с девушкой "за 100 долларов".

Ниже мы публикуем сканы переписки Яременко с пранкером-"Рябошапкой".

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, кто такой Богдан Яременко.