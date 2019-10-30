Уволенный с должности начальника управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Генпрокуратура должна принять процессуальное решение (предъявление подозрения) по главе Офиса президента Андрея Богдана из-за возможного совершения им правонарушения во время работы Кабмина Николая Азарова.

Об этом он заявил в интервью Главкому.

Горбатюк утверждает, что именно Богдан в 2012 году был представителем Кабмина в суда по делу о взыскании с Украины в пользу России 3,2 млр гривен долга ЕЭСУ ("Единые энергетические системы Украины").

"В то же время есть ряд лиц, которые сопровождали упомянутый судебный процесс, которые влияли на принятие решений и по ним должны быть приняты соответствующие процессуальные решения. Среди таких лиц фигурирует именно Богдан", - подчеркнул экс-начальник управления спецрасследований.

По словам Горбатюка, руководство ГПУ отказывается принимать процессуальные решения по судьям, которые незаконно взыскали долг ЕЭСУ с Украины.

Ранее сообщалось, что в САП и НАБУ не готовятся вручать "пидозру" Андрею Богдану - Холодницкий.

Также мы писали, что в Генпрокуратуре не подтверждают подготовку сообщения о подозрении Богдану.