В четвертьфиналы Кубка Украины по футболу вышли "Минай" (Ужгородский район, Закарпатская область), "Динамо" (Киев), "Ингулец" (Петрово, Кировоградская область), "Александрия", "Десна", "Мариуполь", "Ворскла" и "Альянс" (Долина, Сумская область).

Впервые за много лет донецкий Шахтер, который вышел на поле в ранге действующего обладателя трофея, вылетел на столь ранней стадии и сразу три клуба из восьми представляют совсем не элитный дивизион украинского футбольного первенства.

В среду, 30 октября, состоялись календарные игры 1/8 финала футбольного Кубка Украины.

Все результаты:

"Минай" победил "Львов" (2:0)

"Динамо" - "Шахтер" (2:1)

"Ингулец" одолел "Днепр-1" (2:1)

"Александрия" - "Заря" (1:1) и (5:4 по пенальти)

"Николаев" уступил "Десне" (2:4)

"Мариуполь " - "Олимпик" (1:0)

"Колос" проиграл "Ворскле" (0:1)

"Альянс" - "Горняк-Спорт" (5:3)

Четвертьфинальные встречи назначены на 4 марта, полуфиналы - 22 апреля. Финал Кубка Украины - 13 мая 2020.

Теперь "Шахтеру" предстоит важнейший выезд в Загреб. Игра группы Лиги Чемпионов назначена на среду, 6 ноября.

Динамовцам же предстоит поехать в Копенгаген. Встреча группы Лиги Европы пройдет 7 ноября.

Как сообщала "Страна", "Аталанта" в чемпионате Италии (Серии А) повторила собственный рекорд 1952 года, забив 7 голов.

Напомним, что в УЕФА утвердили правила отборочного турнира на ЧМ-2022 в Катаре для европейских сборных.