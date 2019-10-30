Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины. Все результаты матчей 1/8 финала турнира
В четвертьфиналы Кубка Украины по футболу вышли "Минай" (Ужгородский район, Закарпатская область), "Динамо" (Киев), "Ингулец" (Петрово, Кировоградская область), "Александрия", "Десна", "Мариуполь", "Ворскла" и "Альянс" (Долина, Сумская область).
Впервые за много лет донецкий Шахтер, который вышел на поле в ранге действующего обладателя трофея, вылетел на столь ранней стадии и сразу три клуба из восьми представляют совсем не элитный дивизион украинского футбольного первенства.
В среду, 30 октября, состоялись календарные игры 1/8 финала футбольного Кубка Украины.
Все результаты:
"Минай" победил "Львов" (2:0)
"Ингулец" одолел "Днепр-1" (2:1)
"Александрия" - "Заря" (1:1) и (5:4 по пенальти)
"Николаев" уступил "Десне" (2:4)
"Мариуполь " - "Олимпик" (1:0)
"Колос" проиграл "Ворскле" (0:1)
"Альянс" - "Горняк-Спорт" (5:3)
Четвертьфинальные встречи назначены на 4 марта, полуфиналы - 22 апреля. Финал Кубка Украины - 13 мая 2020.
Теперь "Шахтеру" предстоит важнейший выезд в Загреб. Игра группы Лиги Чемпионов назначена на среду, 6 ноября.
Динамовцам же предстоит поехать в Копенгаген. Встреча группы Лиги Европы пройдет 7 ноября.
Как сообщала "Страна", "Аталанта" в чемпионате Италии (Серии А) повторила собственный рекорд 1952 года, забив 7 голов.
Напомним, что в УЕФА утвердили правила отборочного турнира на ЧМ-2022 в Катаре для европейских сборных.