На Львовщине бабушка пошла по грибы и двое суток блуждала по лесу без еды и питья.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что 85-летнюю женщину искали более шести часов в ночном лесу на Львовщине.

"Евгения Голубовская пошла собирать грибы и сбилась с пути. 85-летняя женщина бродила по лесу, в котором водятся дикие кабаны, почти двое суток. Не было с собой ни воды, ни пищи. Спас ее старый телефон, который долго держит заряд", - говорится в материале.

Ранее сообщалось, как в Чернобыльском заповеднике местные похвастались гигантскими грибами, которые нельзя собирать.

Также мы писали, что ученые научили обычные грибы производить электрическую энергию на солнечном свету.