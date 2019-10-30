Старый телефон, который долго держал заряд, спас жизнь заблудившейся в лесу бабушке. Видео
На Львовщине бабушка пошла по грибы и двое суток блуждала по лесу без еды и питья.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что 85-летнюю женщину искали более шести часов в ночном лесу на Львовщине.
"Евгения Голубовская пошла собирать грибы и сбилась с пути. 85-летняя женщина бродила по лесу, в котором водятся дикие кабаны, почти двое суток. Не было с собой ни воды, ни пищи. Спас ее старый телефон, который долго держит заряд", - говорится в материале.
Ранее сообщалось, как в Чернобыльском заповеднике местные похвастались гигантскими грибами, которые нельзя собирать.
Также мы писали, что ученые научили обычные грибы производить электрическую энергию на солнечном свету.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.