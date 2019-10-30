В Константиновке на Донетчине спасли лебедя, который запутался в камышах на реке.

Об этом рассказали в Главном управлении ГСЧС Донецкой области.

"Константиновка: спасатели спасли лебедя, который запутался в камышах... От Главного управления привлекалось 4 человека и 1 единица техники", - говорится в сообщении.

Бойцы 16-го Государственного пожарно-спасательного отряда на лодке подплыли к лебедю. Оказалось, что птица травмировал лапку и отбился от стаи.

Спасатели изъяли птицу и передали его жителям города, изъявившим желание самостоятельно транспортировать лебедя до Регионального ландшафтного парка города Краматорск.

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