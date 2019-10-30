Президент России Владимир Путин не сомневается, что потребители Украины на сегодняшний день получают российский газ по завышенным ценам. Об этом пишет "Интерфакс".

"Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования со всех сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа в Украину. Причём со значительным снижением цены - в отличие от той, по которой потребители российского газа получают [его] в Украине сегодня", - сказал Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Президент России заявил, что нет никаких сомнений в том, что сейчас украинцы получают именно российский газ.

"Никакого реверса там нет, это ложный реверс. Но бог с ним, с этим ложным реверсом. Главное, что выгоды Украины очевидны и для конечных потребителей - и для комбыта, для граждан, и для экономики в целом", - сказал Путин.

Президент РФ раскритиковал оценки "некоторых чиновников ЕС" относительно переговоров в Брюсселе по контракту о транзите российского газа, которые прошли 28 октября. По словам Путина, в РФ считают их конструктивными, в том числе, для Украины.

"Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды за то, что он ("Газпром" - Ред.) занимает монопольное место на транзитном рынке Украины. Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Но это просто абсурд", - сказал Путин.

Напомним, 28 октября в Брюсселе прошли переговоры о транзите газа через Украину.

Также мы писали, что после того как очередной раунд переговоров по транзиту газа в Европу между Брюсселем, Киевом и Москвой закончился провалом, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о подготовке нового иска к российскому "Газпрому".