Продление газопровода "Турецкий поток" через Венгрию может быть достроено быстро, потому как его протяженность составит всего 15 километров. Об этом со ссылкой на президента РФ Владимира Путина сообщает "Интерфакс".

"По венгерской территории всего 15 км. В принципе, мы можем согласовать с нашими коллегами и начать эту работу уже в начале следующего года. И закроем ее достаточно быстро, если Венгрия в этом заинтересована. Насколько мы себе представляем, ответ на этот вопрос положительный", - сказал Владимир Путин.

Напомним глава венгерского правительства Виктор Орбан по итогам российско-венгерских переговоров заявил, что его страна заинтересована в получении российского газа не только через территорию Украины, но и по "Турецкому потоку".

Также мы писали, что в России ждут, что газопровод "Турецкий поток" заработает к концу этого года.