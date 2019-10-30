Во вторник, 29 октября, в Мариуполе произошло массовое отравление участников молодежного форума "Каждое завтра начинается уже сегодня". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Около 300 молодых людей из Киева в возрасте от 17 до 27 лет прибыли в Мариуполь около 8:00 29 октября. Они принимали участие в форуме "Каждое завтра начинается уже сегодня". В течение дня их трижды кормили едой, приготовленной на заказ организаторов мероприятия одним из местных коммунальных предприятий. Когда вечером они вернулись в пансионат "Урзуф", некоторым из них стало плохо. Они жаловались на тошноту, головокружение, диарею и боль в животе.

"После осмотра врачами в пансионате 16 студентов срочно доставили в городскую больницу №4 Мариуполя, где им была оказана первая медицинская помощь и сейчас все пострадавшие из больницы выписаны", - сообщили в прокуратуре.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины. Правоохранители принимают меры для установления причин массового отравления детей и привлечения виновных лиц к ответственности.

Напомним, в детском саду под Киевом отравились 13 малышей.

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