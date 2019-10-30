Депутат из группы "За будущее" Ярослав Дубневич заявил, что риски, изложенные в представлении ГПУ, о том, что он может скрываться от прокурора, следственного судьи или суда и влиять на свидетелей с целью уничтожения доказательств, являются безосновательными.

Об этом Дубневич заявил в среду на заседании Комитета ВРУ по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента, где продолжается рассмотрение представления генпрокурора Руслана Рябошапки о предоставлении согласия ВР на привлечение Дубневича к уголовной ответственности, передает Укринформ.

"У меня нет юридического образования, но даже я вижу, как наши правоохранители занимаются фабрикацией и фальсификацией дела против меня в угоду чьей-то политической целесообразности ... Я считаю, что указанные доводы убедительно свидетельствуют о предвзятости прокурора, о реальном отсутствии конкретных фактических данных о совершении мной какого-либо преступления. То есть обращение генпрокурора с этим представлением имеет единственную цель - безосновательное привлечении меня к уголовной ответственности. Я так же утверждаю и гарантирую, что все заявленные риски того, что я возможно буду скрываться от прокурора, органа досудебного следствия, от следственного судьи или суда являются безосновательными, я не намерен скрываться и использовать какие-либо свои возможности влияния на свидетелей с целью уничтожения доказательств ", - отметил он.

При этом Дубневич заявил, что его дело ведется уже 3,5 года.

Напомним, 17 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро было собрано достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК В (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс грн.

В частности, как утверждают следователи, будучи депутатом восьмого созыва и председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич вместе с сообщниками разработал схему согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции для филиала "Центр обеспечения производства "ПАО "Укрзализныця".

Ранее сообщалось, что комитет рекомендовал Раде рассмотреть представление ГПУ на Дубневича.