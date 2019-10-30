Сегодня, 30 октября, в 1/8 Кубка Украины встречались киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Этот увлекательный матч проходил на столичном НСК "Олимпийский".

Счет на 22-й минуте игры открыл капитан киевлян Сергей Сидорчук. Он закрутил мяч в дальнюю штангу дончан.

В целом же киевляне доминировали на поле, а горняки чаще довольствовались контратаками. Можно предположить, что "Шахтер" берег силы перед матчем против загребского "Динамо" в Лиге Чемпионов, который состоится уже 6 ноября.

Казалось, что киевляне уже одержали победу, но не тут-то было.

На 90-й минуте полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев подкатился сзади в ноги убегавшего в контратаку Тайсона. За это он получил красную карточку и хозяева остались в меньшинстве.

А еще через две минуты, уже в дополнительное время второго тайма, счет сравнял Тарас Степаненко.

После завершения основного времени по регламенту было добавлено два 15-минутных тайма.

Чем дальше, тем события развивались трагичнее. В самом начале первого овертайма с поля был удален автор гола "Шахтера" Степаненко.

Также произошел такой интересный момент. В первую 15-минутку "Шахтер" совершил четвертую замену. Вместо получившего травму Марлоса на поле вышел Маркос Сиприано. Это, по новым правилам, возможно только в овертайме.

Во втором овертайме, на 109-й минуте, "Динамо" вышло вперед. Гол головой забил центральный защитник киевлян Денис Попов. Благодаря этому до серии пенальти дело не дошло. Всего же команды сыграли 120 минут.

Результат матча - 2:1 в пользу "Динамо". Подопечные Алексея Михайличенко продолжают борьбу за Кубок Украины.

На этом интереснейшем матче на НСК "Олимпийский" присутствовали более 45 тысяч болельщиков.

Данная встреча была 15-й между "Динамо" и "Шахтером" в Кубке Украины. С учетом сегодняшней победы, киевляне выиграли уже десять раз, горняки - пять раз.

Подробнее о том, как прошел матч "Динамо" - "Шахтер", можно узнать из онлайн-трансляции игры, которую проводила "Страна".

Те болельщики, которые пропустили игру, могут посмотреть ее ниже:

Динамо - Шахтер 30.10.2019. Полная версия матча. Видео: YouTube "Динамо"