Восемь фигурантов расследовании производства по завладению 93 млн грн Укрзализныци" при закупке стрелочной продукции вышли на свободу под залог. Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам Регламента, передает Укринформ.

"Дело было завершено еще 2 мая. Все 8 человек (которые в нем фигурируют ред.) находятся в настоящее время под мерами предупреждения, не связанными с лишением свободы", сказал Холодницкий.

По его словам, они вышли под залог. САП ожидает когда сторона защиты завершит ознакомление с материалами, которое продолжается уже полгода. Холодницкий уточнил, что "следствие завершено и дело уже готово к суду".

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка в начале заседания комитета заявил, что в результате организации торгов была выведена из активов "Укрзализныци" сумма примерно в 93 млн грн. В отношении определенных лиц следствие продвинулось достаточно далеко, добавил генпрокурор. Но в отношении ключевого фигуранта, народного депутата Ярослава Дубневича нужно получить согласие ВР на проведение расследования.

Руководитель САП Назар Холодницкий отметил, что Дубневич стоит на вершине схемы нанесения ущерба "Укрзализныци" на 93 млн грн.

Как сообщала "Страна", в четверг, 17 октября, генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата-мажоритарщика Ярослава Дубневича.

Ранее в сентябре, от "Укрзализныци" передали в правоохранительные органы материалы о миллионных убытках, которые государственная компания понесла при покупке анкеров у дилеров ООО "Корпорация КРТ" братьев Богдана и Ярослава Дубневичей.

Напомним, что утром во вторник, 29 октября, правоохранители провели обыск в доме экс-нардепа (фракция БПП) Богдана Дубневича.