Украинский политолог и блогер Александр Семченко заявил, что националисты и украинские спецслужбы хотят его похитить. Соответствующее видеообращение он опубликовал в YouTube.

По словам политолога, он находится в Москве, куда он приехал, чтобы принять участие в программах на каналах "Россия 1": "Кто против" и "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Воскресный вечер".

Семченко заявил, что чуть больше недели назад его пригласили на беседу в департамент защиты национальной государственности СБУ. Там с ним провели беседу, в которой его предупредили, что его действия почти нарушают статьи №109 и 110 УК - посягательство на территориальную целостность Украины, а также на конституционный строй.

По его мнению, одной из причин давления со стороны спецслужб является его недавний конфликт с националистами во Львове.

"Националисты тогда были очень расстроены, что их основные спикеры Ирина Фарион и Остап Дроздов были осрамлены мной, простым парнем из Донецка", - объяснил блогер.

Сейчас, по словам Семченко, ему стало известно о готовящемся его похищении.

"Меня могут похитить. Это связано с националистами, это связано со спецслужбами. До сих пор существует спайка между спецслужбами и националистами - та самая спайка, которую выстраивали при Петре Порошенко. Если это произойдет, я прошу... отреагировать на это должным образом: сообщите моим родным, что со мной такое произошло", - сказал блогер.

Видео: YouTube/ Aleksandr Semchenko

Напомним, в конце прошлого года во время ток-шоу радикал Мосийчук полез драться с политологом Семченко.

Также мы писали, что после драки в эфире СБУ объявило, что расследует против политолога дело о захвате власти.