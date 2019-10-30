Украинский посол сообщил, что Зеленский и Меркель в шестой раз поговорили по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером провели телефонный разговор, сообщает украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.
"Только что состоялся уже шестой телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Ангелой Меркель: более интенсивного политического диалога, чем с Германией нет ни с одной другой страной мира. Ценим огромную поддержку наших немецких друзей!", - написал Мельник в своем аккаунте в Твиттер в среду вечером.
Каких-либо других подробностей о разговоре посол не сообщил.
Ранее сообщалось, что у Зеленского сообщили подробности телефонного разговора президента Украины с Меркель.
Также мы писали, что посол Украины в ФРГ сообщил, что Зеленский провел телефонные переговоры с Меркель.