В Высшем антикоррупционном суде вынесли свой первый приговор, признав судью в отставке виновной в декларировании недостоверной информации. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

"Высший антикоррупционный суд признал виновной судью в отставке, которая занимала должность в апелляционном суде Днепропетровской области, в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщается, экс-судье был назначен штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51 000 грн.

Кроме того, бывшей судье было назначено дополнительное наказание в виде права занимать должности, указанные в пунктах 1, подпунктах "а", "в" пункта 2 части 1 статьи 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции", кроме избирательных должностей, сроком на один год.

В пресс-службе отметили, что приговор можно обжаловать в Апелляционной палате Высшего антикорсуда в течение 30 дней со дня провозглашения.

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