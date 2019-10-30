Мать убитого в 2015 году украинского писателя Олеся Бузины Валентина Павловна направила генпрокурору Руслану Рябошапке обращение с просьбой о личном приеме.

Об этом в Facebook написал ее адвокат Артем Захаров.

"Предыдущий генпрокурор отказался принять потерпевшую, вычеркнув ее из сформированного ГПУ списка. Изменилось ли что-то в прокуратуре, и в какую сторону, скоро увидим", - написал Захаров.

Скриншот, фото: Facebook/ Артем Захаров

Напомним, Олесь Бузина был убит в апреле 2015 года во дворе многоэтажки, где он проживал. Сейчас идет суд над обвиняемыми в его убийстве националистами Андреем Медведько и Денисом Полищуком. Однако процесс идет очень медленно, о чем уже писала "Страна".

Валентина Бузина уже обращалась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личной встрече, однако ей пришел ответ с подписью Руслана Рябошапки, который на тот момент был заместителем руководителя Офиса президента. По ее словам, он был "ни о чем".

Также мы писали, что в сентябре обвиняемого в убийстве Бузины Медведько избрали в общественный совет НАБУ.