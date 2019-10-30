"Больше овощей и воды и тренировок, меньше сладостей, кофе и алкоголя". Супрун рассказала украинцам, как бороться с запорами
Бывший и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун предупредила украинцев, что запоры - это не только дискомфорт, а порой и проявление другого заболевания. Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.
"Запор - это клинический диагноз, который ставят в случае неполного опорожнения, сложностей с опорожнением, или обоих симптомов. У пациентов с запорами часто бывают и другие симптомы: уплотнению каловых масс, вздутие и боль в животе. Дефекация может быть нормальной (по крайней мере, три раза в неделю или даже ежедневно), но запоры все равно присутствуют", - написала Супрун.
По ее словам, запоры делятся на первичные (функциональные) и вторичные. Первичные - это когда причина в рационе, работе здорового в целом кишечника или обезвоживании и нарушении режима. За вторичными запорами стоят другие болезни, психосоциальные проблемы или прием лекарственных препаратов. Запоры присущи прежде всего людям старшего возраста, женщинам и детям.
Факторы риска появления запоров, кроме возраста и пола, по словам Супрун, следующие:
- Отсутствие физической активности
- Строгое ограничение калорий
- Недостаток клетчатки в рационе
- Значительный прием лекарств, особенно диуретиков, алюминиевмисних антацидов (препаратов для снижения кислотности желудка) антидепрессантов, опиатов, спазмолитиков, противосудорожных.
- Жизнь в сельской местности и холодном климате
- Запоры происходят в путешествиях, когда сбиваются привычные часа подъема, туалета, приема пищи, и бывает обезвоживание и невозможность попасть в туалет сразу, как захотелось
- Сильный стресс, дискомфорт
Общий подход к преодолению функциональных запоров таков: добиться облегчения клизмой или суппозиториями, принимать слабительные и увеличивать потребление клетчатки. При хронических запорах нужно обратить внимание на тревожные сигналы, чтобы вовремя выявить и вылечить, например, рак кишечника или недостаточность в работе щитовидной железы.
"... Помните нашу мантру: больше овощей и воды и тренировок, меньше сладостей, кофе и алкоголя. Хотя в случае кофе бывает обратное - кофе может стимулировать перистальтику сигмовидной кишки, поэтому многим людям это наоборот "помогает". Овощи и вода не дадут "послипаться" калом, а тренировки взбудоражат ленивые внутренности. Кофе в большом количестве и алкоголь в любом, приводят к обезвоживанию, поэтому сдвигают весы в сторону сиденья со смартфоном и красным лицом", - написала Супрун.
Также она предупредила, что иногда запоры могут быть вызваны другими медицинскими состояниями. Вторичные запоры бывают по ряду причин. Самые распространенные из них:
- Лекарства: антациды, добавки железа, опиаты, психолитикы, диуретики, трициклические антидепрессанты (сейчас они редкость)
- Цереброваскулярная болезнь
- Депрессия
- Диабет
- Синдром раздраженного кишечника
- Гипотироидизм
- Менее распространенными причинами являются недостаток магния или калия, избыток кальция, различные формы деменции, опухоли кишечника или яичников, трещины кишечника, множественный склероз, автономные нейропатии, малая подвижность / инвалидность, или повреждения спинного мозга.
Также экс-глава Минздрава сообщила, что, согласно протоколу, если регулярно живот болит, то ваш семейный врач должен направить вас к гастроэнтерологу.
Скриншот: Facebook/ Уляна Супрун
Напомним, Супрун проиллюстрировала свой рассказ о геморрое фото часто критиковавшего ее нардепа Дубинского.
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