Бывший и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун предупредила украинцев, что запоры - это не только дискомфорт, а порой и проявление другого заболевания. Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.

"Запор - это клинический диагноз, который ставят в случае неполного опорожнения, сложностей с опорожнением, или обоих симптомов. У пациентов с запорами часто бывают и другие симптомы: уплотнению каловых масс, вздутие и боль в животе. Дефекация может быть нормальной (по крайней мере, три раза в неделю или даже ежедневно), но запоры все равно присутствуют", - написала Супрун.

По ее словам, запоры делятся на первичные (функциональные) и вторичные. Первичные - это когда причина в рационе, работе здорового в целом кишечника или обезвоживании и нарушении режима. За вторичными запорами стоят другие болезни, психосоциальные проблемы или прием лекарственных препаратов. Запоры присущи прежде всего людям старшего возраста, женщинам и детям.

Факторы риска появления запоров, кроме возраста и пола, по словам Супрун, следующие:

Отсутствие физической активности

Строгое ограничение калорий

Недостаток клетчатки в рационе

Значительный прием лекарств, особенно диуретиков, алюминиевмисних антацидов (препаратов для снижения кислотности желудка) антидепрессантов, опиатов, спазмолитиков, противосудорожных.

Жизнь в сельской местности и холодном климате

Запоры происходят в путешествиях, когда сбиваются привычные часа подъема, туалета, приема пищи, и бывает обезвоживание и невозможность попасть в туалет сразу, как захотелось

Сильный стресс, дискомфорт

Общий подход к преодолению функциональных запоров таков: добиться облегчения клизмой или суппозиториями, принимать слабительные и увеличивать потребление клетчатки. При хронических запорах нужно обратить внимание на тревожные сигналы, чтобы вовремя выявить и вылечить, например, рак кишечника или недостаточность в работе щитовидной железы.

"... Помните нашу мантру: больше овощей и воды и тренировок, меньше сладостей, кофе и алкоголя. Хотя в случае кофе бывает обратное - кофе может стимулировать перистальтику сигмовидной кишки, поэтому многим людям это наоборот "помогает". Овощи и вода не дадут "послипаться" калом, а тренировки взбудоражат ленивые внутренности. Кофе в большом количестве и алкоголь в любом, приводят к обезвоживанию, поэтому сдвигают весы в сторону сиденья со смартфоном и красным лицом", - написала Супрун.

Также она предупредила, что иногда запоры могут быть вызваны другими медицинскими состояниями. Вторичные запоры бывают по ряду причин. Самые распространенные из них:

Лекарства: антациды, добавки железа, опиаты, психолитикы, диуретики, трициклические антидепрессанты (сейчас они редкость)

Цереброваскулярная болезнь

Депрессия

Диабет

Синдром раздраженного кишечника

Гипотироидизм

Менее распространенными причинами являются недостаток магния или калия, избыток кальция, различные формы деменции, опухоли кишечника или яичников, трещины кишечника, множественный склероз, автономные нейропатии, малая подвижность / инвалидность, или повреждения спинного мозга.

Также экс-глава Минздрава сообщила, что, согласно протоколу, если регулярно живот болит, то ваш семейный врач должен направить вас к гастроэнтерологу.

Скриншот: Facebook/ Уляна Супрун

Напомним, Супрун проиллюстрировала свой рассказ о геморрое фото часто критиковавшего ее нардепа Дубинского.

Также мы писали, что Супрун напомнила украинцам, когда и в каких случаях нужно мыть руки.