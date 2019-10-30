Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что верит, что обновленный департамент ГПУ по расследованию дел Майдана будет работать более эффективно, чем это было прежде, передает Интерфакс-Украина.

"Мисяк (назначенный руководитель департамента – Ред.) до этого работал руководителем Управления и осуществлял процессуальное руководство в делах Майдана. До сегодняшнего никто не ставил под сомнение, что делал Мисяк", - сказал генпрокурор, отвечая на вопрос о том, как изменится ход расследования майдановских дел с увольнением Сергея Горбатюка с должности руководителя управления спецрасследований Генпрокуратуры, и не будет ли остановлено расследование.

При этом Рябошапка добавил: "Донского, которого любят и уважают критики, мы назначили заместителем руководителя этого департамента".

Также генпрокурор сказал: "Я думаю, что с уходом господина Горбатюка качество и эффективность расследования (дел Майдана – Ред.) значительно повысится".

По его словам, большая часть дел будут переданы в ГБР для расследования после 20 ноября, когда органы прокуратуры лишатся функций досудебного следствия, а в департаменте Генпрокуратуры будут заниматься процессуальным руководством в делах Майдана.

Как сообщалось, 29 октября Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Мысяка на должность начальника департамента процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Кроме того, подписан приказ о назначении Алексея Донского на должность заместителя начальника этого департамента, сообщается на сайте Генпрокуратуры во вторник.

Ранее Мысяк занимал должность заместителя начальника департамента - начальника управления организации и процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях специальной категории Генеральной прокуратуры Украины. Донской был начальником отдела организации и процессуального руководства в уголовных производствах Управления специальных расследований Генпрокуратуры.

Соответствующий департамент был создан 21 октября 2019 года, в его составе – три отдела.

Ранее сообщалось, что в ГБР создадут новое подразделение по расследованию дел Майдана.

Также мы писали, что в Генпрокуратуре опровергли слова Горбатюка о приостановке дел по Майдану и назвали их приоритетными.