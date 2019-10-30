Рябошапка верит, что после ухода Горбатюка расследование преступлений на Майдане только ускорится
Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что верит, что обновленный департамент ГПУ по расследованию дел Майдана будет работать более эффективно, чем это было прежде, передает Интерфакс-Украина.
"Мисяк (назначенный руководитель департамента – Ред.) до этого работал руководителем Управления и осуществлял процессуальное руководство в делах Майдана. До сегодняшнего никто не ставил под сомнение, что делал Мисяк", - сказал генпрокурор, отвечая на вопрос о том, как изменится ход расследования майдановских дел с увольнением Сергея Горбатюка с должности руководителя управления спецрасследований Генпрокуратуры, и не будет ли остановлено расследование.
При этом Рябошапка добавил: "Донского, которого любят и уважают критики, мы назначили заместителем руководителя этого департамента".
Также генпрокурор сказал: "Я думаю, что с уходом господина Горбатюка качество и эффективность расследования (дел Майдана – Ред.) значительно повысится".
По его словам, большая часть дел будут переданы в ГБР для расследования после 20 ноября, когда органы прокуратуры лишатся функций досудебного следствия, а в департаменте Генпрокуратуры будут заниматься процессуальным руководством в делах Майдана.
Как сообщалось, 29 октября Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Мысяка на должность начальника департамента процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.
Кроме того, подписан приказ о назначении Алексея Донского на должность заместителя начальника этого департамента, сообщается на сайте Генпрокуратуры во вторник.
Ранее Мысяк занимал должность заместителя начальника департамента - начальника управления организации и процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях специальной категории Генеральной прокуратуры Украины. Донской был начальником отдела организации и процессуального руководства в уголовных производствах Управления специальных расследований Генпрокуратуры.
Соответствующий департамент был создан 21 октября 2019 года, в его составе – три отдела.
Ранее сообщалось, что в ГБР создадут новое подразделение по расследованию дел Майдана.
Также мы писали, что в Генпрокуратуре опровергли слова Горбатюка о приостановке дел по Майдану и назвали их приоритетными.