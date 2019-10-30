Погода в Украине в четверг, 31 октября, ухудшится в связи с антициклоном Ольденбургия, ожидается ночное похолодание до -7 градусов. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По данным синоптика, антициклон и арктический воздух принесут в Украину холодную и сухую погоду. Ночью ожидается понижение температуры воздуха до -2....-7 градусов, днем столбики термометров покажут от +2 до +8. В Киеве завтра также будет прохладно. Ночью в столице прогнозируется похолодание до -2...-5 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от +3 до +6.

"В дальнейшем холодная погода еще продлится, однако с воскресенья ожидается потепление", - добавила Диденко.

Фото: facebook.com

Напомним, что синоптик сообщила, как изменится погода в Украине.

Также мы писали о том, что специалисты предупредили украинцев, куда в среду придут ночные морозы и дожди.