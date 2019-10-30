В каких регионах Украины ударят холода в последний день октября - Укргидрометцентр
В четверг, 31 октября, погода в Украине будет без осадков, температура ночью опустится ниже нуля, а днем прогреется до +9. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, 31 октября в Украине будет преобладать погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью опустится до +2...-5 градусов, а днем поднимется до +2... +6. В большинстве южных областей, Крыму и на Закарпатье ночью ожидается от +3 до -2, а днем +4...+9 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что синоптик рассказала, как антициклон Oldenburgia принесет в Украину морозы.
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