Во Всемирный день борьбы с инсультом бывшая исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала о том, что следует знать об инсульте, как защититься и как действовать в случае "удара".

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Как отмечает Супрун, инсульт может случиться у любого, в любое время и в любом месте. Сейчас инсульт является ведущей причиной инвалидности во всем мире и второй ведущей причиной смерти. Хорошая новость - инсульта можно предотвратить.

Инсульт - это острое эпизод недостатка кровообращения участки головного мозга. Как и все органы, для нормальной работы мозг нуждается в кислороде и питательных веществах, которые транспортируются к нему через кровь. Если приток крови ограничивается или прекращается, клетки мозга начинают отмирать - около 2 миллионов нервных клеток в минуту. Это может привести к травме мозга, инвалидности и даже смерти.

Существует 2 разновидности инсульта:

ишемический - при котором артерия, снабжающая кровь в мозг, закупоривается тромбом или спазмируется (составляет около 85% всех случаев);

геморрагический - вызванный разрывом мозговой артерии.

Ежегодно в Украине возникает 120-150 тысяч инсультов, но абсолютного большинства из них можно избежать. Если ничего не делать, около 14,5 миллионов человек в мире будут получать инсульт каждый год, треть из них - со смертельным исходом.

Около 90% случаев всех инсультов обусловлены факторами риска, на которые мы можем влиять. Эти факторы нельзя игнорировать - чем дольше ничего не делать для профилактики, то тяжелее будут последствия.

Риск инсульта повышают курение, злоупотребление алкоголем, недостаточная физическая активность (менее 150 минут в неделю) и ожирение.

Медицинские проблемы, которые представляют угрозу - повышенное кровяное давление (более чем 140/90 мм рт.ст. - главная угроза), сахарный диабет, мерцательная аритмия (повышает риск инсульта в 5 раз) и высокий уровень холестерина. Учитывая эти факторы, а также возраст, можно определить вероятность инсульта в течение ближайших 5 или даже 10 лет.

Если риск инсульта повышен даже умеренно - это очень весомая причина обратиться к своему семейному врачу или терапевту. Врач сможет дать советы по профилактике сосудистых болезней, при необходимости направит к кардиологу или на необходимые исследования.

В то же время, вокруг инсульта существует множество мифов относительно профилактики, лечения и реабилитации пациента. Например, что для лечения необходимы только капельницы, или, что нарушения, вызванные инсультом, постепенно исчезнут сами по себе или что после инсульта нельзя заниматься спортом. Но это совсем не так.

Какие есть видимые симптомы инсульта?

Внезапное нарушение речи, или, например, человек не может ответить на вопрос;

Неожиданная потеря зрения или четкого видения одним или двумя глазами;

Головокружение. Потеря равновесия или головокружение в голове;

Появление асимметрии на лице во время речи;

Внезапная слабость или онемение конечностей;

Иногда инсульт может проявиться только интенсивной головной болью.

Запомните эти симптомы и немедленно вызывайте экстренную медицинскую помощь, если заметили хотя бы один из них. В случае инсульта крайне важно как можно быстрее обратиться за помощью, это - неотложное состояние. Чем быстрее человек получит помощь, тем выше шансы он будет иметь на полноценное выздоровление, нормальную жизнь после инсульта и тем выше вероятность избежать осложнений.

Супрун подчеркивает, что в 2020 году в рамках программы медицинских гарантий, лечение острого мозгового инсульта будет оплачивать Национальная служба здоровья Украины по повышенному тарифу - 19 500 гривен. Лечение инсульта - одно из приоритетных направлений. Украинцы не будут платить за лечение инсульта из своего кармана, за эти услуги они уже оплатили своими налогами.

"Инсульт угрожает каждому. В течение жизни он произойдет у каждого шестого из нас. Это весомая причина, чтобы задуматься, как защитить себя и родных. Почитайте внимательно эту информацию и поделитесь со своими родными", - резюмирует Ульяна.

Скриншот: Facebook/Уляна Супрун

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что веганская и вегетарианская диеты повышают риск инсульта.

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