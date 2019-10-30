Доллар продолжает дешеветь второй день подряд. Вчера он потерял 5 копеек, а сегодня — сразу 13, и пробил психологический минимум: 30 октября межбанк закрылся в диапазоне 24,90-24,95 грн/$. На наличном рынке средняя продажи цена американской валюты просела на 10 копеек, и оказалась в рамках 25,05-25,15 грн/$. Правда, несколько госбанков продолжили держать высокие цены — 25,20-25,30 грн/$: Укрэксимбанк, Ощадбанк, Укргазбанк. Выкуп происходил в коридоре 24,70-24,85 грн/$.

Провал курса доллара объясняют совпадение трех факторов воедино:

Продажами доллара со стороны иностранных инвесторов, которые оплачивали купленные вчера у Минфина гривневые гособлигации. "Объем размещения не был рекордным, но все же — на 1,57 млрд грн. Большинство из которых двухлетние, и под них продавался доллар", — сказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Налоговые платежи, под которые украинские экспортеры конвертировали валютную выручку. "В конце месяца активизируются валютные продажи. Бизнесу нужна гривна", — подчеркнул директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Новости от Минфина о размещении долгожданных долгосрочных облигаций. 5 и 26 ноября состоятся два выпуска 4-летних гривневых ОВГЗ.

"Власти ведут с инвесторами переговоры о том, чтобы эти выпуски были безлимитными (по гривневым бумагам ожидается доходность около отметки 14% годовых). То есть в Украине снова могут появиться крупные партии доллара под ОВГЗ: по прогнозу, 5 ноября объем размещения может достигнуть 10 млрд грн. Из-за таких ожиданий экспортеры сегодня активнее конвертировали свою выручку. Зачем ее держать, если будет много доллара и может произойти снижение его курса", — объяснил ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Ожидания по 4-летним ОВГЗ будут давить на рынок вплоть до 5 ноября.

"Вряд ли экспортеры будут придерживать валютную выручку. В этом нет смысла, долларовый курс может снижаться. Все будет продаваться, потому валютное предложение должно быть стабильным. 31 октября старт межбанка ожидается в рамках 24,90-24,95 грн/$", — спрогнозировал Юрий Гриненко.

Предполагается, что главными покупателями долгосрочных гособлигаций станут иностранцы. Если они договорятся с Минфином о безлимитном размещении бумаг, то могут начать заводить доллар в Украину уже с этой пятницы, 1 ноября.

"Наверняка крупным покупателем этой валюты станет Нацбанк. По какому курсу он станет выкупать доллар и в каком объеме — вопрос", — отметил Василий Невмержицкий. Наверняка Минфин будет просить у НБУ не сильно опускать цену доллара, ведь в конце года будет особенно нуждаться в поступлениях в госбюджет (чем больше в гривне заработают экспортеры — тем больше заплатят налогов).