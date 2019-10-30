В среду, 30 октября, в Киеве завершилось очередное пленарное заседание Верховной Рады. Прямую трансляцию вел Канал Рада.

Рада проголосовала за переименование города Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав и рассмотрела другие документы.

Парламент отказался создавать временную следственную комиссию Рады по событиям 2 мая 2014 года в Одессе.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (по поводу охраны культурных ценностей)". Также был введен запрет на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпат.

Внесены изменения в закон "О местных выборах", которые урегулировали процедуру участия политических сил в избирательном процессе.

Заседание Верховной Рады запомнилось также рядом скандалов. Как сообщала "Страна", в Раде возникла перва в этом сезоне потасовка после того, как не поддержали создание ВСК по расследованию трагедии в Одессе 2 мая.

Также мы писали о том, что "слуга народа" Богдан Яременко прямо в ходе заседания вел интимную переписку.